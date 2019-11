È stato ricoverato in prognosi riservata, M. C., l'anziano classe 1932 che è finito con l'auto contro un camioncino proveniente in senso opposto.

L'incidente è avvenuto in via San Lorenzo, nei pressi di una ditta di autodemolizioni; l'anziano, a bordo di una Fiat Panda insieme al fratello, forse a causa di un malore, ha perso il controllo dell'auto, che ha invaso la corsia opposta, finendo contro un camioncino Renault di una ditta di trasporti con due giovani a bordo, i quali hanno prestato i primi soccorsi, mentre giungeva l'ambulanza.

All'arrivo dei soccorsi l'82enne era ancora cosciente, ma è stato ricoverato presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Vasto in prognosi riservata. Nessun problema, invece, per il fratello e i due giovani a bordo del camioncino.

Sul posto, gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire l'esata dinamica dell'incidente.