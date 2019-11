Un 21enne di Vasto è finito nella rete dei carabinieri della Stazione di Torino di Sangro dopo che - come accertato nel corso delle indagini degli uomini dell’Arma - il mese scorso, aveva infranto il finestrino di un'auto parcheggiata il località Le Morge di Torino di Sangro e, dopo essersi impossessato della somma di 150 euro in contanti e una carta bancomat lasciati incustoditi, aveva utilizzato quest’ultima per prelevare, in modo fraudolento, altri 500 euro presso alcuni istituiti di credito di Vasto.

Il giovane dovrà ora rispondere dei reati di furto aggravato e utilizzo fraudolento di carte di credito.