Se le notizie "ufficiose" provenienti dalla riunione del comitato VIA saranno confermate nel Vastese diminuirà il numero di impianti installati nel parco eolico Alto Vastese, che vede 188 aerogeneratori nei comuni di Castiglione Messer Marino, Schiavi d’Abruzzo, Roccaspinalveti, Fraine, Roio del Sangro, Montazzoli e Monteferrante. La Edison Energie Speciali (Edens) aveva presentato il progetto un anno fa per smantellare 106 pale eoliche che si trovano nei comuni di Roccaspinalveti, Castiglione e Schiavi d'Abruzzo, sostituendole con modelli più grandi in grado di produrre maggiore energia. Per questo sarebbe necessario installare meno pale eoliche, 29 in totale, di quelle attualmente presenti sul territorio.

Nel dettaglio, secondo il progetto della Edens, a Castiglione le 68 torri diventerebbero 15, a Roccaspinalveti si passerà da 23 a 9 e a Schiavi da 15 a 5. Secondo i dettagli tecnici i nuovi areogeneratori sono più alti di quelli attuali (tra gli 80 e 95 metri, con un diametro del rotore di 112 metri) ma meno rumorosi. E poi, in panorama ormai caratterizzato dalle alte torri con le pale, le 77 torri in meno muteranno il paesaggio rispetto a quanto visto negli ultimi 12 anni.