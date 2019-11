Doppio raid ladresco alla profumeria Florio, nel centro di Vasto. Stanotte, nel giro di tre quarti d'ora, i malviventi hanno causato ingenti danni nel tentativo di introdursi nel negozio di corso Garibaldi, a due passi dal municipio. Non c'è pace per i commercianti del centro, dopo la rapina alla tabaccheria di via Marchesani e i numerosi furti con spaccata messi a segno nei mesi scorsi e per i quali di recente è stato eseguito un arresto.

Primo raid - Erano le 2,50 quando mani ignote hanno sradicato la sirena esterna, ma il sistema d'allarme è scattato ugualmente. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e il titolare della profumeria, Elio Florio, verificando che nulla fosse stato asportato dall'interno.

Secondo raid - Trascorsi circa 45 minuti, gli ignoti sono tornati in azione, rompendo il lucchetto, sollevando la serranda e tentando di forzare la serratura. Ma il ferro e il vetro antisfondamento della porta hanno retto. Indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto.