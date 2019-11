L'associazione L'isola che non c’è 2 presenta la seconda edizione delle settimane gratuite che sono iniziate ieri 16 febbraio e dureranno fino al 27 febbraio. L’associazione propone un calendario predisposto per far conoscere meglio i servizi offerti.

Come spiegano dall'assiciazione, "il doposcuola per i bambini della scuola primaria è disponibile tutti i giorni dalle 15 alle 18, mentre per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì sempre nella stessa fascia d’orario. Tutti i giorni, si possono fissare degli incontri per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado per avere assistenza nella maggior parte delle materie (Matematica, Fisica, Latino, Lingue straniere, Italiano). Per i genitori, è possibile usufruire della consulenza dello psicologo scolastico. Per sollecitare l’interesse per i libri, ogni giovedì si tiene un laboratorio di lettura dedicato ai bambini dai 5 ai 9 anni. A chiusura delle due settimane gratuite, sabato 21 febbraio, dalle 17 alle 19,30, si svolgerà il laboratorio creativo Giochiamo insieme, ideato per favorire l’interazione tra genitori e figli. Tutte queste iniziative sono tenute da specialisti di settore: psicologi e insegnanti qualificati; in queste due settimane se ne può usufruire in maniera totalmente gratuita. L’associazione vuole garantire un servizio efficiente per ragazzi e genitori in difficoltà, obiettivo che può risultare particolarmente utile in questo periodo nero delle pagelle".