Provincia di Chieti

10 posti per intermediari assicurativi (clicca qui)

30 operatori per call center (clicca qui)

1 impiegato amministrativo a Lanciano (clicca qui)

4 informatori scientifici (clicca qui)

1 agente immobiliare (clicca qui)



Corsi di formazione

Acconciatore - (clicca qui)

Addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (clicca qui)

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (clicca qui)

AGGIORNAMENTO addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (clicca qui)

Assistente educativo (clicca qui)

Corso contabilita' aziendale - III° livello con Software TeamSystem (clicca qui)

Corso di aggiornamento operatore di tatuaggi e piercing (clicca qui)

Operatore di tatuaggio e piercing (clicca qui)

Abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande (clicca qui)

Offerte per il territorio nazionale

900 addetti e manager nel piano triennale di Amazon

Info: www.amazon.it

200 selezioni per i negozi Piazza Italia

Info: www.infojobs.it

2500 assunzioni nel piano Salini-Impregilo

Info: www.salini-impregilo.com

26 posizioni aperte per stagisti nelle sedi bmw

Info: sezione lavora con noi del sito Bmw

500 accompagnatori nei centri vacanza in Italia ed all’estero

Info: http://www.cefo.it

1 stagista addetto alla vendita al Megalo’ di chieti

Info: http://it.fashionjobs.com

1 praticante per studio notarile di avezzano

Info al tel: 086326131

40 operai manutentori per la ferrarelle a caserta

Info: www.ferrarelle.it/contattaci

24 addetti all’assistenza passeggeri ( service aeroporti di milano, roma e venezia)

Cv a: jim.holmgren@trstravelright.co

Posto nei supermercati

Pam: www.lavoraconnoi.gruppopam.it

Lidl: www.lidl.it

Carrefour: www.carrefour.it

Bricofer: www.bricofer.it

Bricoman: www.lavorainbricoman.it



500 opportunità nel bricolage con Bricoman

Info: www.lavorainbricoman.it

800 nuove figure nella gdo con selex

Inviare cv a www.selexgc.it

55 professionisti e agenti vendite Nerogiardini

Info: www.nerogiardini.it

Opportunità di gestione bar in Vasto

Info: royemilia@virglio.it - 3288217725

30 commessi e tirocinanti per i negozi Casa

Info: www.casashops.com

18 personale centri benessere anche in Abruzzo

Email: eures@provincia.sassari.it

17 addetti alle strade nel salernitano

Info: 0815132388

7 assunzioni in Italia della compagnia aerea Volotea

Info: www.volotea.com

1 contratto di collaborazione per estetista a Pescara

Info: pescara@natur-belle.it

100 fotografi per villaggi in Italia ed estero

Info: www.ilgruppodigitale.com/eures@regione.piemonte.it

17 pizzaioli ed allievi direttori nei ristoranti mychef ( lombardia, liguria, lazio, abruzzo)

Info: http://mychefrecruiting.kodice.it//positionslist.php

SELEZIONE EURES

Addetti vendita nella moda a Parigi ( scadenza 25 marzo)

Info: marika.disabella@fdm.it

Tecnici assemblatori in Danimarca ( scadenza 28 febbraio)

Inviare cv in inglese con lettera di motivazioni: eures@cittametropolitana.torino.it

20 operai, elettricisti, idraulici in Austria e Germania

Cv a giuseppe.trotta@regione.marche.it ed in copia a eures@cittametropolitana.mi.it

40 agenti contrattuali a Bruxelles ( scadenza 24 febbraio)

Info: http://europa.eu/epso/index_it.htm

Centro per l'impiego - Vasto

Azienda di Vasto cerca un profilo di ESTETISTA.

Per candidarsi inviare cv a: dany.rosica@libero.it



Azienda in zona Vasto cerca un addetto import export.

Per candidarsi inviare cv a: cheopeamministrazione@particolari.com

Azienda di Petacciato cerca un profilo di ISTRUTTORE DI FITNESS.

Per candidarsi inviare cv a: gabrieledinicola@gmail.com