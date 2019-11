È l'ennesimo episodio che si registra nel territorio. Mercoledì sera, attorno alle 20.30, la Mercedes classe C guidata da un 28enne vastese è rimasta coinvolta in un incidente mentre percorreva via Incoronata. Nei pressi dell'Aqualand il giovane si è improvvisamente visto attraversare la strada da un cinghiale e non ha potuto fare nulla per arrestare la sua marcia in tempo. L'impatto è stato molto violento, con l'ungulato sbalzato fuori strada e la vettura che ha riporato danni per diverse migliaia di euro. L'esemplare del peso di oltre 150 chili, rimasto a terra senza vita, è stato poi esaminato dal veterinario giunto sul posto per autorizzarne la rimozione. "Per fortuna non c'erano passeggeri a bordo con me - racconta C.D. - e non ho perso il controllo della macchina, rimanendo in carreggiata". Un bello spavento, quindi, e l'auto da portare in riparazione.

Ancora una volta, quindi, bisogna fare la conta dei danni tirando un sospiro di sollievo perchè non ci sono stati feriti. Sono decine, nel Vastese, le auto che si scontrano con i cinghiali, sia nelle zone di aperta campagna che in quelle limitrofe al centro urbano. Solo tre giorni fa due cinghiali arrivati nella zona del terminal bus hanno creato non poca apprensione in città [video]. Ieri, tra l'altro, dal presidente provinciale di Coldiretti si è levato un appello alle istituzioni affinchè risolvano questa annosa problematica [l'articolo].