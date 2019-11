La notizia era già nell'aria da qualche tempo ma il Consiglio Federale che si è svolto a Roma ne ha sancito l'ufficialità. Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis tornano in azzurro come tecnici. Saranno loro i responsabili del settore giovanile, rispettivamente maschile e femminile. Per loro sono già tante le esperienze alla guida dei migliori giovani italiani, con partecipazioni ad europei e mondiali. Negli anni scorsi hanno allenato beachrs come Daniele Lupo e Paolo Nicolai, oggi tra i migliori al mondo, i fratelli Ingrosso e tanti altri. Con loro visse l'esperienza azzurra anche la vastese Laura Delli Quadri, negli Europei e Mondiali giovanili del 2010.

Dopo una sosta, in cui si sono dedicati completamente alla BCC San Gabriele Volley, Marcovecchio e De Marinis tornano a vivere un'esperienza azzura con un ruolo importantissimo. Saranno loro a dover scegliere e guidare i più bravi giovani italiani di un movimento in continua crescita. Lo faranno dividendosi tra il centro federale di Formia e la palestra del Centro Sportivo San Gabriele. La loro lunga carriera, con tanti successi tra il campo e la panchina, si impreziosisce con questa nuova esperienza che affronteranno con la solita professionalità e la grande passione che li lega alla pallavolo e al beach volley.