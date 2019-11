Sì è tenuta nella sala stampa di Montecitorio la conferenza stampa di presentazione della 4ª edizione del premio giornalistico Pietro Di Donato, organizzato dal Comune di Taranta Peligna, in collaborazione con INAIL Abruzzo, INAIL Nazionale, Ordine dei Giornalisti, ANCI NAZIONALE, ENEL SPA, ANMIL, CIA e con l'adesione della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il premio è assegnato al miglior articolo-inchiesta (carta, tv, radio ed internet) sul tema della sicurezza in ambiente di lavoro, così da portare avanti l'opera dello scrittore italo-americano, autore del romanzo "Cristo fra i muratori", romanzo di denuncia sociale sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Giuria del premio è composta da Fausto Bertinotti, già Presidente della Camera dei Deputati e Presidente di Giuria, da Tiziano Treu, già Senatore della Repubblica e già Ministro del Lavoro, da Enzo Jacopino, giornalista e Presidente dell’Ordine dei Giornalisti e da Lucia Annunziata, giornalista Direttore dell’Uffington Post.

L'iniziativa è sostenuta anche dal vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, che ha assicurato la sua presenza alla cerimonia di premiazione, e da Maria Amato, deputato del PD, che ha commentato: "Le istituzioni hanno un ruolo importante in termini di prevenzione degli infortuni sul lavoro. E ruolo ancora più importante lo ha l'informazione. Per questo plaudo l'iniziativa che mantiene alta l'attenzione sul tema".

Il sindaco di Taranta Peligna Marcello Di Martino ha annunciato, fra le novità del 2015, "il progetto di costruzione dell’archivio delle proposte raccolte nelle diverse edizioni (ad oggi circa un centinaio), in modo da pubblicare sul sito web del Premio il database ragionato dei prodotti giornalistici raccolti in questi ultimi anni sul tema della sicurezza in ambiente di lavoro".

La scadenza per la partecipazione è fissata al 25 settembre 2015, la cerimonia di premiazione si svolgerà a Taranta Peligna il 10 ottobre.

Per tutte le informazioni (clicca qui).