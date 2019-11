Dopo il duro comunicato con il quale la segreteria provinciale dei Cobas denunciava il licenziamento "per motivi pretestuosi" di Mario Menna, lavoratore della Denso iscritto al sindacato (leggi qui l'articolo), arriva la proclamazione dello sciopero, indetto per l'intera giornata di venerdì.

"Già in passato i Cobas hanno denunciato l'arroganza della nuova dirigenza Denso, - scrivono dal sindacato - il suo disprezzo per i diritti dei lavoratori, la sua ottusità nel negare le libertà e l'agibilità sindacale in azienda, mentre aumentavano ritmi, turni, carichi di lavoro, multe, assurde richieste ai lavoratori di risarcimento danni, e la flessibilità saliva alle stelle. A tutto questo si è opposto Mario Menna, con la sua appartenenza ai Cobas, e per questo era ed è scomodo. Invitiamo perciò tutti i colleghi di lavoro della Denso a scioperare venerdì 20 e a mobilitarsi per impedire questa vergogna antisindacale e lesiva della dignità di ogni lavoratore. Vogliamo che Mario sia subito reintegrato alla Denso! Per questo come Confederazione Cobas dichiariamo sciopero per l’intera giornata di venerdì 20 febbraio 2015".