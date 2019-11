Il gruppo facebook "Sei di Vasto se... ha promosso un contest dedicato a tutti gli appassionati di fotografia.

Siamo nell'era "dell'immagine", la comunicazione ha subito un grande cambiamento dovuto all'avvento di internet e dei social commutando il nostro modo di confrontarci, dal verbale al visivo. Ci "leggiamo" e attraverso le fotografie cerchiamo di far capire un pochino del nostro punto di vista su ogni argomento, esprimendo con uno scatto: sentimenti, emozioni, idee o semplicemente per dire: "io c'ero". Mi piacerebbe lanciare una sfida/contest "Con una fotografia rappresenta la tua città". Una foto che possa in qualche modo rappresentare una condizione, il momento storico, il sentimento che ci lega a questo paese... insomma il nostro punto di vista attuale sul territorio che abitiamo.



Regolamento per partecipare al contest

1) La foto deve essere inedita (una sola foto per partecipante) dovrà essere inviata all'indirizzo mail contestfotograficosdvs@hotmail.com specificando nome e cognome dell'esecutore e se differente da questo, anche il nome con il quale si è iscritti a facebook (le foto postate direttamente sul gruppo non saranno ritenute valide). Le foto dovranno essere esclusivamente paesaggistiche, quelle rappresentanti persone non saranno considerate valide e verranno escluse dal contest. Tutto il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 24:00 del 10/3/2015, il materiale inviato oltre questa data non sarà considerato valido.

2) Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una didascalia esplicativa, una breve frase di un paio di righe che dia valore aggiunto all'immagine.

3) La didascalia potrà essere parte integrante della foto (quindi interna alla foto stessa) o in basso, sotto l'immagine.

4) La discalia non dovrà contenere messaggi offensivi di alcun genere nei confronti di enti e persone, in caso contrario si verrà esclusi dal contest.

5) Allo scadere della data per l'invio le foto saranno postate in forma anonima (senza specificare il nome del partecipante) su “Sei di vasto se...” in una cartella dedicata al concorso e tutti membri del gruppo avranno una settimana di tempo per votare. Le votazioni termineranno il 20/3/2015.

6) Il 21/3/2015 le 10 foto che avranno riscosso più successo tramite votazione, verranno rimesse nuovamente ai voti, le votazioni terimineranno alle 24:00 del 27/3/2015 la fotografia che avrà ottenuto il maggior numero di voti (like) sarà dichiarata “vincitrice”.



Riconoscimento

1) La foto vincitrice verrà impostata come immagine del gruppo “Sei di vasto se...” per un mese.

2) La foto vincitrice verrà esposta da sabato11/04/2015 fino a sabato 19/04/2015 dal giorno 20/4/2015 il vincitore potrà ritirare la sua opera presso la Mondadori di Vasto sopra la pasticceria caffetteria Prestige da Lino Circonvallazione Histoniense 3/A 66054 Vasto (Ch).

3) La libreria Mondadori di Vasto riserverà un simpatico omaggio culturale al vincitore del concorso fotografico.

(siete tutti invitati a partecipare il giorno 11/4/2015, presso la libreria Mondadori che allestirà per l'occasione un buffet con aperitivo per chi vorrà usufruire del servizio)



Si ricorda che il presente non è un concorso a premi ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti da parte di tutto lo staff di “Sei di Vasto se..”.

Gli amministratori del gruppo