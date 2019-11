Sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Casalbordino i due rom, un uomo di 24 anni e una donna di 22, che ieri mattina erano quasi riusciti a mettere a segno un furto in una rimessa agricola di Pollutri.

"Giunti sul posto con un furgone di proprietà di un connazionale - spiega una nota del Comando provinciale di Chieti-, dopo aver sfondato la porta d’ingresso della rimessa agricola, sono stati sorpresi dagli uomini dell’Arma mentre caricavano, a bordo del mezzo, attrezzature da lavoro e materiale ferroso".

Il proprietario della struttura, un 68enne di Pollutri, arrivando sul posto per svolgere le sue attività, si è accorto che c'erano degli sconosciuti all'interno e ha subito chiamato il 112. I carabinieri sono così arrivati tempestivamente e hanno tratto in arresto i due con l'accusa di furto aggravato. "La coppia, su disposizione dell’A.G., ha trascorso la notte in una camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Ortona. Entrambi saranno processati, con rito direttissimo, questa mattina".