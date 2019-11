Sabato prossimo il Vasto Rugby vivrà una giornata che potrà essere considerata storica. Gli arciglioni, guidati da Massimiliano D'Onofrio, ospiteranno al Campo del Circolo Tennis di San Salvo Marina, la Polisportiva L'Aquila Rugby. Anche se la società neroverde attualmente milita nel campionato di serie C porta con sè la grande tradizione rubgistica abruzzese e italiana della palla ovale.

Vasto e L'Aquila si erano sfidate già ben 76 anni fa, sul terreno di gioco dello Stadio Aragona. All'epoca vinsero i biancorossi per 9-6. Per sabato il pronostico è a favore degli aquilani ma in campo i giocatori di mister D'Onofrio daranno tutto, consapevoli di trovarsi di fronte giocatori di grande esperienza.

"Un momento storico e di festa per il Vasto Rugby – si legge in una nota – in quanto la partita è con una squadra pluridecorata e con giocatori di grande esperienza tra i quali molti che hanno militato in serie A".

La partita, sabato 21 febbraio, inizierà alle ore 15 e l'ingresso sarà gratuito.