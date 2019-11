Convalidato dal gip del Tribunale di Vasto l'arresto dei quattro pugliesi scoperti in flagranza di reato dalla polizia autostradale di Vasto sud. Gli agenti, agli ordini dell'ispettore capo Antonio Pietroniro, hanno portato a termine l'indagine per assicurare alla giustizia la banda dei furti sui camion.

"D. S., classe 1980, di Cerignola, conducente dell’autocarro Eurocargo targato DG 751WJ, che doveva essere utilizzato per spostare la merce trafugata; A. M., classe 1972, di Cerignola, quale passeggero dell’autocarro; T. A., classe 1982, di Andria, conducente della Fiat Ulisse targato CS 833 XK, utilizzato dalla banda per il supporto logistico; D. M., classe 1978, di Andria, conducente dell’Audi A/3 targata DN 380 GX, utilizzata dalla banda per la fuga", sono stati processati ieri "con rito direttissimo presso il Tribunale di Vasto. I magistrati nell’udienza - si legge in un comunicato della Sottosezione di polizia autostradale di Vasto sud - hanno convalidato gli arresti effettuati rinviando al prossimo 10 giugno il processo. Nel contempo hanno applicato a due di loro la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel luogo di residenza e per gli altri due l’obbligo di presentarsi tutti i giorni, ad un determinato orario, presso i carabinieri, dove dovranno firmare su un apposito registro.

Sui veicoli utilizzati dal gruppo e sottoposti a sequestro verranno effettuati ulteriori accertamenti".