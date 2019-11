Bollette in mano, protestano oggi i lavoratori della casa di cura Istituto San Francesco-Fondazione Mileno di Vasto Marina. Non ce la fanno più ad andare avanti e a pagare le fatture di luce, acqua e gas, oltre alle spese giornaliere. Da tre mesi, i circa 240 dipendenti delle varie strutture sanitarie private accreditate presso le Regioni Abruzzo e Molise non ricevono gli stipendi. E sta per scadere anche il quarto mese di lavoro consecutivo senza vedere neanche un centesimo.