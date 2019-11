Prosegue il ciclo ci conferenze culturali-formative promosso dal Cai di Vasto. Presso la sede di via delle Cisterne 4, a Vasto, sabato 21 febbraio, alle ore 18, si terrà l'incontro, a cura di Paolo Canci, sul tema Portiamo il cuore in montagna. Relatore dell'incontro sarà il cardiologo Mauro Cionci. "Questa vuole essere una occasione - spiegano gli organizzatori - per ascoltare le parole di un cardiologo esperto, i suoi consigli, i suoi suggerimenti e le sue indicazioni sulla prevenzione alle attività cuk, con tanto entusiasmo, spesso ci indirizziamo".