Dopo la sua lettera aperta (clicca qui per leggerne il contenuto) al capo della Procura di Vasto, Davide D’Alessandro è stato ricevuto stamani dal procuratore, Giampiero Di Florio. E’ lo stesso consigliere comunale indipendente d’opposizione a rendere nota la notizia dell’incontro avvenuto stamane negli uffici del primo piano del palazzo di giustizia di via Bachelet.

Il comunicato – “Essere convocato dal nuovo procuratore a distanza di appena 24 ore dalla mia lettera aperta mi ha reso enormemente felice”, commenta D’Alessandro in un comunicato stampa diramato poco dopo mezzogiorno. “Sono contento per la tempestività, nonostante avessi precisato la non pretesa di risposta. Invece, il dottor Di Florio ha voluto che esplicitassi di persona quanto argomentato nella lettera aperta. Dopo quattro anni di consigliere comunale, di articoli, di interventi, di interrogazioni, fino all'esposto dell'anno scorso, finalmente è giunta l'occasione per riferire quanto visto, saputo e scritto. Di più, ovviamente, non posso aggiungere se non ribadire la soddisfazione per un incontro molto proficuo”.