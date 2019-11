“Siamo di fronte all’ennesimo episodio che conferma un allarme diventato emergenza e si aggiunge agli altri casi avvenuti nei giorni scorsi nel Pescarese, dove persone sono state attaccate da cinghiali in cerca di cibo e di riparo”. Sandro Polidoro, presidente di Coldiretti Chieti, torna all’attacco sul problema della fauna selvatica, dopo l'episodio avvenuto due giorni fa a Vasto, dove due cinghiali nel centro abitato hanno provocato un incidente stradale e tenuto impegnate le forze dell'ordine per ore.

“Da anni denunciamo il problema dei danni alle colture e facciamo proposte concrete, ma non si è giunti mai ad una soluzione condivisa – sottolinea Polidoro – oggi le cose sono peggiorate e siamo di fronte ad una vera minaccia per l’incolumità pubblica”. Secondo il presidente di Coldiretti Chieti, che recentemente aveva guidato con il direttore Giordano Nasini una delegazione di agricoltori dal prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis, per chiedere un sostegno alle istanze più volte avanzate presso gli enti competenti, la situazione è ora precipitata anche a fronte della possibilità, paventata dal direttore della Asl 1 L’Aquila, che la fauna selvatica sia responsabile della trasmissione della tbc agli orsi. “Non vorremmo che, alla preoccupazione per l’incolumità delle persone e per i danni alle culture, si aggiungesse ora l’ulteriore paura circa la trasmissione di malattie da selvatici a domestici. E’ più che mai necessaria – conclude Polidoro - una risoluzione del problema attraverso misure straordinarie consone alle richieste del mondo agricolo, come già evidenziato nel documento consegnato al prefetto di Chieti e da lui condiviso e consegnato agli enti preposti sia locali che nazionali”.