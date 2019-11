Si terrà lunedì 23 febbraio alle 16.30, presso la sala consiliare del Comune di Lentella, l'incontro promosso dalle organizzazioni sindacali e dai sindaci del territorio per "discutere della proposta avanzata da Poste Italiane Spa di razionalizzare e chiudere diversi Uffici Postali". L'invito a partecipare è stato inviato al presidente della regione, Luciano D'Alfonso, ai parlamentari del territorio, Gianluca Castaldi e Maria Amato, e a Luciano Lapenna, presidente di Anci Abruzzo.

"Si ritiene necessario - scrivono i promotori- un confronto con voi per decidere il miglior percorso da intraprendere per cambiare una decisione di Poste Italiane Spa che, se dovesse essere confermata, rappresenterebbe un ulteriore segnale di abbandono e di penalizzazione nei confronti di un territorio e di una popolazione che nel corso degli anni ha già pagato pesantemente i costi delle precedenti razionalizzazioni e del cosiddetto mercato globale. Il piano di riorganizzazione messo in atto da Poste Italiane Spa continuerà infatti ad aumentare i disagi che già vivono le comunità interessate".