Le società Sporting Vasto e Guastameroli, nelle persone responsabili del settore giovanile Andrea Aquilano (Vasto) e Mario Spargoli (Guastameroli) tengono a ribadire che tra le due società non esiste nessun rancore né passato né attuale. Domenica i dirigenti di entrambe le società hanno riportato la calma nella piccola rissa finale che vedeva coinvolti solo alcuni giocatori e non tutti i ragazzi. Preghiamo pertanto le testate giornalistiche di precisare le circostanze dell'episodio e pur ringraziando i carabinieri del loro opportuno intervento, sottolineiamo che al loro arrivo le squadre erano già sotto la doccia nella calma più assoluta e che nessun genitore o dirigente è entrato in campo per aggressioni e minacce. Nonostante l'assoluta collaborazione è pur vero che alcuni ragazzi sono rimasti contusi e refertati: a questo seguiranno le decisioni delle famiglie e resteranno strettamente personali.

Nel giro di poche ore le due società sono state citate in tutte le testate a fianco a termini quali daspo e tribunali: e questo non fa parte dello sport e del calcio che portiamo avanti con amore e sacrifici e vorremmo sottolineare come spesso ci muoviamo nell'anonimato e nell'indifferenza, pur rivestendo un importante ruolo sociale. Se poi come società possiamo essere di intralcio o da additare come cattivo esempio, siamo pronti a ritirare le due squadre dal campionato. Abbiamo già adottato le sanzioni interne previste per i singoli calciatori, ma non ci va di passare per società di criminali. Porgendo le scuse alla pubblica opinione e tornando sui particolari, vogliamo precisare a tutti che la rissa, se così vogliamo chiamarla, è durata pochi attimi, sicuramente di grandissima confusione, ed è tutto finito lì. Le società uscivano insieme dal rettangolo di gioco, certe del loro operato e della loro condotta. Visto che abbiamo in corso vari campionati e alcune società si stanno preoccupando di doverci incontrare, ci sembra necessario risanare l'aria e riportare la verità, fermo restando l'estrema amarezza per quanto accaduto. Chiediamo quindi di pubblicare tale comunicato in maniera integrale e congiunta.

Nell'interesse dei ragazzi, inoltre, pur rispettando il lavoro della stampa, ci sta a cuore la salute e l'onorabilità dei coinvolti: pertanto chiediamo alle varie testate di mostrare più sensibilità, almeno nei confronti dei protagonisti di questa vicenda, che rimangono pur sempre minori.