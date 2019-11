Quattro arresti in flagranza di reato. Li ha eseguiti stanotte la polizia autostradale di Vasto sud, presso la stazione di servizio Sangro Ovest, sgominando così la banda dei furti sui camion: un gruppo di pugliesi che imperversava sul tratto abruzzese dell'autostrada A14 trasportando materiale rubato da mezzi pesanti in sosta sulla A14.

La banda era composta da almeno otto persone. Al momento del blitz degli agenti quattro di loro sono riusciti a fuggire mentre gli altri quattro sono stati arrestati. Recuperati il mezzo pesante e due auto, un'Audi A3 e una Fiat Ulysse, utilizzati per il trasporto della refurtiva.

Secondo una prima ricostruzione, la banda attendeva che gli autisti dei mezzi pesanti si addormentassero, per poi squarciare i teloni dei rimorchi e rubare materiale che veniva passato sui loro mezzi. Una tecnica "collaudata" che aveva permesso alla banda di mettere a segno diversi furti nel tratto A14 compreso tra Abruzzo e Molise.

I quattro uomini, D.M., 37 anni, e A.M., 43, entrambi di Andria, e di D.S., 35 anni, e T.A., 33, di Cerignola, si trovano adesso presso la caserma della polizia autostradale Vasto Sud, in attesa di essere sottoposti a processo per direttissima.

I magistrati nell’udienza hanno convalidato gli arresti effettuati rinviando al prossimo 10 giugno il processo. Nel contempo applicavano a 2 di loro la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel luogo di residenza e per gli altri 2 l’obbligo di presentarsi tutti i giorni, ad un determinato orario, presso i Carabinieri della loro città dove dovranno firmare su un apposito registro.

Questa la ricostruzione dei fatti diffusa dal Compartimento di polizia stradale "Abruzzo": "L’operazione si è realizzata intorno alle 3 del mattino nell’Area di Servizio autostradale Sangro Ovest dove il personale in servizio aveva individuato fermi un autocarro che risultava già segnalato affiancato da due autovetture ferme con persone a bordo. Si è pazientemente atteso che la banda entrasse in azione predisponendo nel frattempo un posto di blocco qualche chilometro più avanti, dove è stato possibile bloccare i veicoli con i conducenti che stavano abbandonando il luogo del programmato furto dopo aver avuto la sensazione della presenza del personale in servizio; tuttavia la perpetrazione del reato era già stata avviata a mezzo taglio del telone di un autoarticolato di provenienza ceca carico di pneumatici. Si è proceduto quindi all’identificazione e al successivo arresto in flagranza di reato di quattro persone: D. S., classe 1980, di Cerignola, alla guida di un autocarro Eurocargo prevedibilmente utilizzato per spostare le refurtive; A. M., classe 1972, di Cerignola, quale passeggero del medesimo veicolo; T. A., classe 1982, di Andria, alla guida di Fiat Ulisse utilizzato dalla banda per il supporto logistico; D. M., classe 1978, di Andria, alla guida di Audi A/3 utilizzata dalla banda per la fuga. Il personale in servizio veniva inoltre impegnato in un breve inseguimento del Fiat Ulisse a bordo del quale si trovavano altre persone in numero di almeno tre che riuscivano a dileguarsi con il favore dell’ora notturna scavalcando la recinzione autostradale. I veicoli utilizzati dal gruppo venivano sottoposti a sequestro e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente, Procura della Repubblica di Vasto, nella persona del Sostituto di turno, la dottoressa Enrica Medori".