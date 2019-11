Le Fiamme Gialle della Compagnia di Vasto, a seguito di un’articolata e complessa verifica fiscale eseguita nei confronti di un’azienda operante nel settore del trasporto merci su strada, con sede nel territorio del Vastese, ha permesso di accertare l’omissione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi per diversi anni e il mancato versamento delle imposte per considerevoli somme di denaro.

Come riferiscono dal Comando provinciale, le difficoltà riscontrate dai finanzieri durante i controlli sono sorte fin dai primi accertamenti, in quanto gli stessi si sono trovati di fronte ad una contabilità carente e frammentaria, che ha reso complessa la ricostruzione delle operazioni commerciali poste in essere dalla impresa in argomento.

L’attività ispettiva condotta ha permesso l’individuazione di redditi sottratti a tassazione per un totale di 3.223.313,73 euro, un ammontare di Iva evasa di 658.961,44 euro ed Iva relativa pari a 321.721,92 euro. Per questo, il legale rappresentante dell’azienda è stato denunciato all’autorità giudiziaria locale per violazione dell’art. 5 del D. Lgs. 74/2000.

"L'attività delle Fiamme Gialle di Vasto - spiegano dagli uffici di Chieti - si inquadra nel più ampio dispositivo di controllo

disposto dal Comando Provinciale di Chieti volto a contrastare l’evasione fiscale nelle sue varie forme. Tale attività eseguita quotidianamente e silenziosamente, con la consolidata funzione di Polizia economico-finanziaria, si pone per il corrente anno

l’obiettivo di contrastare non solo violazioni ordinarie (ad es. in materia di scontrini e ricevute), ma anche tali particolari e, soprattutto, consistenti forme di evasione fiscale, che danneggiano l’Erario ed i cittadini tutti".