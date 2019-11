Martedì di Carnevale tutte le scuole di Gissi, l’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di Primo Grado insieme alla banda e a tutta la cittadinanza hanno sfilato in maschera per le vie del Paese creando un bel momento di festa e di gioia. Una bella partecipazione corale e spensierata di colori e di musica resa possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale con la Dirigente Scolastica, gli insegnanti, i genitori, la Protezione Civile e le altre Associazioni del Paese per un bel momento di spensieratezza e di condivisione.

Una comunità in grado di socializzare è un buon esempio di cittadinanza attiva e responsabile, obiettivo educativo che la Scuola persegue e cerca di attuare nella realtà quotidiana. Il momento di festa vuole essere un messaggio di pace e di impegno per la collaborazione e per la crescita e la tutela del bene comune: un augurio importante che i ragazzi hanno saputo lanciare con spontaneità e sincerità.

Classe IIIA

S.S. I Grado di Gissi