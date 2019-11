Ancora un'esperienza internazionale con la maglia azzurra per Gaia Smargiassi. La giovane pongista della Polisportiva San Gabriele è stata chiamata con la nazionale mini cadet per partecipare allo stage di perfezionamento tecnico organizzato dalla prestigiosa scuola di Tennistavolo Bernard Jeu di Meze, in Francia. Per tre giorni i giovanissimi azzurri, seguiti dai tecnici Sebastiano Petracca, Giuseppe Del Rosso e Domenico Ferrara, si confronteranno con i migliori talenti europei.

Per concludere lo stage gli atleti delle nazionali si sfideranno in due giorni di torneo. Nelle settimane precedenti la partenza per Meze Gaia Smargiassi si è preparata con il suo allenatore Shan Jun sotto lo sguardo attento di fratel Michele Ciaffi, presidente della San Gabriele. Per Gaia Smargiassi sarà una settimana in cui crescere dal punto di vista tecnico, grazie alla presenza dei più bravi allenatori del continente. E avrà, poi, l'opportunità di sfidare altri pongisti della sua età, anche per prepararsi ad un altro appuntamento internazionale, il torneo open di Lignano Sabbiadoro che ad inizio marzo coinvolgerà gli atleti di ben 39 nazioni.