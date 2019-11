Dopo il convegno sulla canapa industriale, tenutosi nella biblioteca comunale (leggi qui l'articolo), A San Buono si torna a parlare di sostenibilità e territorio, attraverso un seminario, patrocinato dall’amministrazione comunale e dal collegio provinciale dei periti agrari, che vedrà come tema principale l’utilizzo di diserbanti a base di glifosate. L’incontro si terrà sabato 21 febbraio alle ore 18,30.

"La pratica di utilizzare sostanze di sintesi, non solo nelle aree verdi urbane ma anche come mezzo di controllo di piante considerate infestanti negli uliveti e in campi destinati ad altre coltivazioni, - ha spiegato per l'occasione il consigliere comunale Giovanna Aloè - si è diffusa in modo sostenuto nelle aree urbane e nell’ambito dell’agricoltura, mettendoci di fronte ad uno dei più tristi spettacoli, ossia vedere campi o bordi delle strade di un colore talmente innaturale per la stagione primaverile che va dal rossiccio al marrone-arancio. Putroppo l’impatto ambientale e le conseguenze sulla genuinità dei prodotti del territorio in correlazione all’uso di erbicidi sintetici, vengono ignorati e sottovalutati".



Le relazioni sono affidate alla dottoressa Erica Aloè, laureata in Tossicologia dell’Ambiente, che esporrà le problematiche e le conseguenze correlate all’uso del glifosate per quanto riguarda gli effetti che lo stesso ha sul suolo, sulle falde acquifere e i prodotti derivanti da terreni in cui vengono utilizzate queste sostanze, mentre a fornire informazioni riguardanti tecniche e metodi alternativi all’uso del glifosate in ambito agricolo, ci sarà il perito agrario Andrea Albino.