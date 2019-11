Parenti, amici, compagni di partito e tante altre persone animate, come lui, dalla passione politica. Ma anche semplici cittadini che non hanno dimenticato quel sindaco dai modi garbati, sempre rispettoso di tutti e disponibile all'ascolto. Nella camera ardente allestita nel municipio di Cupello è un andirivieni di gente con le lacrime agli occhi. Domani l'ultimo saluto a Panfilo Di Silvio, l'ex primo cittadino e assessore provinciale morto due giorni fa a Bologna, dove ha combattuto la sua ultima battaglia per la vita.

Ma Panfilo Di Silvio rimarrà vivo nella memoria dei cupellesi e non solo. Oggi dal capoluogo emiliano il suo corpo senza vita è tornato nella tanto amata Cupello, dove ad attenderlo davanti al municipio c'erano il sindaco, Manuele Marcovecchio, e tanti cittadini scossi dalla notizia di una vita spezzata a 58 anni. Una vita spesa non per se stesso, ma per gli altri.