Si è giocata la 7° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d´élite per il titolo regionale- Importante colpo esterno della capolista River Casale che espugna il campo del Cologna ed è a +4 sulla prima inseguitrice, il Pineto, corsaro a sorpresa sul terreno della R.C. Angolana. Sorridono anche la Caldora e la Bacigalupo che piegano rispettivamente la D´Annunzio Marina e l´Amiternina, termina in parità invece la sfida tra Poggio degli Ulivi e Marsica.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale 18, Pineto 14, Caldora, D'Annunzio Marina e R.C. Angolana 12, Cologna 10, Poggio degli Ulivi 8, Bacigalupo 4, Amiternina e Marsica 2

Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale- Il Celano rifila 3 reti all´Olympia Cedas ed è da solo in vetta approfittando della sconfitta della Virtus Vasto, battuta per 2-1 dalla D´Annunzio Marina e scavalcata anche dal Poggio degli Ulivi (1-0 sui Delfini Biancazzurri); finisce con un pirotecnico 3-3 River Casale-Cologna, mentre torna al successo la R.C. Angolana che passa sul campo del San Nicolò.

Classifica giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Celano 16, Poggio degli Ulivi 15, Virtus Vasto 13, D'Annunzio Marina 12, River Casale 10, Cologna, Delfini Biancazzurri e R.C. Angolana 7, Olympia Cedas e San Nicolò 6



Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo- Il Manoppello Arabona sbanca Loreto Aprutino e consolida il primato, alle sue spalle perdono in casa il Fossacesia e lo Sporting Casoli rispettivamente contro Francavilla e Spal Lanciano, mentre tornano a sorridere il Miglianico (3-1 sulla Giovanile Chieti) e la Virtus Vasto (3-0 sull´Acqua e Sapone).

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona 15, Fossacesia e Sporting Casoli 11, Spal Lanciano 10, Miglianico e Virtus Vasto 9, Acqua e Sapone 8, Francavilla e Giovanile Chieti 7, Ripa 6, Lauretum 3



Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo- Rallenta il Lauretum (1-1 a Francavilla) e ne approfittano la Bacigalupo, il Manoppello Arabona e la Gladius, vittoriose contro Atletico Montesilvano, Fossacesia e Quattro Colli; chiude il quadro del 7° turno il pareggio tra Penne e Caldora.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo 15, Manoppello Arabona 14, Gladius e Lauretum 13, Fossacesia 10, Francavilla 9, Penne 5, Caldora e Quattro Colli 4, Giovanile Chieti 3, Atletico Montesilvano

Tre vittorie in casa Bacigalupo. Vincono infatti gli allievi sperimentali, gli allievi regionali ed i giovanissimi regionali. Andiamo a vedere, in sintesi, cosa è accaduto nelle tre sfide che ha visti impegnati i giovani calciatori della Bacigalupo.

Giovanile Chieti-Bacigalupo (1-3)-Non si fermano più gli allievi sperimentali della Bacigalupo che con un secco 3-1 passano anche sul campo della Giovanile Chieti e conquistano il settimo risultato utile consecutivo.

I vastesi passano in vantaggio con Antonino, ma i padroni di casa, dopo aver sbagliato un rigore (parato da Frangione), riescono a pareggiare con Iannizzotto; la Bacigalupo comunque si riporta avanti con Maccione, prima di segnare il gol del definitivo 3-1 con Irace. Bel successo fuori casa per la squadra di mister Maurizio Baiocco che allunga la propria serie positiva (5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 giornate): nel prossimo turno è in programma la sfida tra le mura amiche contro L´Aquila.



Bacigalupo-Amiternina (3-0)-Bella vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che piegano per 3-0 l'ostica Amiternina.La partita si apre con una ghiotta occasione per gli ospiti sulla quale il portiere vastese Fabiano compie un miracolo; la squadra di mister Maurizio Baiocco risponde con un paio di opportunità sciupate da Fiore e Marzocchetti ma, poco prima dell´intervallo, riesce comunque a portarsi in vantaggio con Natarelli che anticipa l´estremo difensore avversario e deposita il pallone in rete a porta vuota. Nella ripresa la Bacigalupo trova subito il raddoppio con uno splendido tiro di Marzocchetti; al 60´ arriva anche il tris dei padroni di casa con Natarelli che, servito perfettamente da Fontana, firma la sua doppietta personale e il gol del 3-0, punteggio che resiste fino al termine nonostante diverse occasioni non sfruttate da entrambe le parti. Dopo il pareggio contro il Cologna, i vastesi ottengono un altro risultato positivo, offrendo una buona prova e conquistando un successo prezioso. Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al Pineto.

Il Tabellino

Bacigalupo-Amiternina 3-0 (1-0)

Reti: 40´ Natarelli (B), 46´ Marzocchetti (B), 60´ Natarelli (B).

Bacigalupo: Fabiano, D´Amario (Napoletano), Vicoli, Carriero (Di Lorenzo), D´Alò (Maccione), Di Casoli, Benvenga (Ciancaglini), Marzocchetti (Irace), Natarelli (Galiè), Fiore, Fontana (De Rosa). All. Baiocco



Atletico Montesilvano-Bacigalupo (1-2)- Quinta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, con grande fatica, si impongono per 2-1 sul campo dell'Atletico Montesilvano.

Come nel recupero di mercoledì scorso contro i Quattro Colli, i vastesi regalano il primo tempo agli avversari che al 25´ passano in vantaggio con un calcio di punizione di Palumbo.

Nella ripresa la Bacigalupo ribalta il risultato con le reti di Farina e Antenucci S., non riuscendo però, a causa di diverse occasioni fallite, a chiudere la partita che quindi rimane in bilico; negli ultimi minuti l´Atletico Montesilvano alza il baricentro e impensierisce in un paio di circostanze la retroguardia degli ospiti che comunque riesce a conservare il 2-1 fino al fischio finale. I vastesi, nonostante un primo tempo poco brillante, conquistano i 3 punti che valgono anche la vetta provvisoria della classifica, ma c´è molto da lavorare e da migliorare se si vuole lottare con le altre squadre che sono nelle prime posizioni. Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Giovanile Chieti.

Il Tabellino

Atletico Montesilvano-Bacigalupo 1-2 (1-0)

Reti: 25´ Palumbo (AM), 40´ Farina (B), 57´ Antenucci S. (B).

Bacigalupo: Roberti, Santilli, Maroscia, Plescia, Dragonetti, Ciccotosto A., Ali (Ciccotosto C.), Bruno (Catalano), Farina, Nuozzi (Rossi), Lavacca (Antenucci S.). All. Menna

(a cura di Loris Napoletano)





Virtus Vasto Calcio (allievi regionali per la Coppa Abruzzo)- Dopo due mesi di risultati negativi e il cambio di panchina, finalmente la Virtus Vasto Calcio del nuovo allenatore Massimo Marinucci vince in casa contro la formazione dell’Acqua e Sapone con un secco 3-0. Partita intensa di occasioni durante la quale i vastesi si sono battuti per portare a tutti i costi la vittoria. Al 10’ del primo tempo grande discesa sulla destra di capitan Eugenio Bruno che, in extremis, riesce a mettere la palla sul secondo palo dove il ben appostato Mattia Ciafiardini si fa trovare pronto e realizza la rete dell’1-0. La prima frazione di gioco prosegue all’insegna delle occasioni da gol, molte di queste arrivate dalle manovre in attacco della Virtus. Dopo la pausa negli spogliatoi, riprende la partita con i padroni di casa in avanti per cercare di chiudere la pratica il prima possibile. Detto, fatto, i vastesi con Natalini al 60’ raddoppiano, per poi siglare il tris dieci minuti più tardi dello stesso Ianese (doppietta personale del giovane biancorosso). La partita termina 3-0 e la Virtus Vasto s’invola al quinto posto (a pari punti con il Miglianico) della classifica (da un ottavo posto). Un successo importante per Pianese e compagni che ora possono ben sperare sulla rincorsa alla Coppa Abruzzo.