Doveva svolgersi domani, 18 febbraio, presso la sede pescarese della Regione Abruzzo, l'incontro tra l'assessore Giovanni Lolli e i rappresentanti sindacali per fare il punto della situazione sulla "nuova" riconversione della Golden Lady di Gissi. Lolli aveva fissato questa data contando di ptoer incontrare il management dell'azienda del settore automotive interessata al sito di Gissi (l'articolo). E invece questa mattina i rappresentanti sindacali, Rucci, Zerra e Schioppa, hanno ricevuto la seguente nota:

"La presente per comunicare che è rimandato l'incontro previsto per domani 18/02/2015 presso l'Assessorato allo Sviluppo Economico, per ragioni indipendenti dalla volontà di questo assessorato ma, per l'impossibilità di avere un colloquio con l'Azienda interessata alla Golden Lady di Gissi che a tutt'oggi si trova fuori Italia. Ad ogni buon fine siamo pronti a riconvocare a breve e comunque appena il Vice Presidente avrà l'opportunità di incontrare l'Azienda di cui sopra. Saluti".

Alla notizia di questo ennesimo rinvio è montata la rabbia delle lavoratrici e dei lavoratori. Sul gruppo facebook utilizzato per le comunicazioni degli aggiornamenti della vicenda è così nata la proposta: "Viste le ultime notizie urge la nostra presenza al prossimo Consiglio regionale per ricordare a chi di dovere la nostra vertenza ancora irrisolta". I lavoratori, ormai stanchi di questa situazione, si stanno quindi organizzando per essere A Palazzo dell'Emiciclo alla prossima seduta, sperando di avere notizie migliori di quella odierna.