Dopo la vittoria con il Camerano, la Pallamano Vasto non riesce a ripetersi nel Derby contro Guardiagrele, perdendo 33 a 21 al termine dei due tempi regolamentari. La prima frazione di gioco si apre con due reti per la squadra Vastese, ma dopo pochi minuti con un break di 6-2, la squadra guardiese si riporta in vantaggio, nonostante tutto il primo tempo è un continuo tira e molla e, nel parziale, tra le due squadre comunque ci sono solo due goal di distanza. Il primo tempo termina 15-13. Il secondo tempo per i biancorossi è traumatico: non riescono a rientrare in partita e dopo un break di 4-2 prima, e 8-2 verso la metà del secondo tempo, rendono irrecuperabile la partita. Cosi il Derby finisce 33-21.



"Eravamo partiti bene, ma non siamo riusciti a mantenere la condizione ne fisica ne mentale. Forse il nervosismo della partita ci ha un po’condizionato. Dobbiamo migliorare anche in questi punti, essere più umili e, forse, anche se facciamo bene, pensare che si può migliorare."

Queste le parole di Davide Bevilacqua nel post partita. La Pallamano Vasto tornerà in campo sabato 21 a Teramo contro il Lions Teramo.

I tabellini

Pallamano Vasto:Gaggini, Bevilacqua C.(K) (4), Ruffilli (6), Verardi, Di Casoli (3), Arditelli, Mazzeo (5), Rosati (5), Crisci, Bozzelli, Bevilacqua D., Squeo. Allenatore: Michele Bevilacqua

Handball Guardiagrele: Cucinieri, Ranieri, Di Prinzio (2), Iezzi (K) (6), Massari (2), Orlando, Sciubba (10), Wolter (6), Di Cocco (1), Colasante (1), Fontana, Bartolucci (5). Allenatore: Dino Nebuloso