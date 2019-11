Gli alunni della scuola primaria di Liscia dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi hanno aderito alla grande campagna di sensibilizzazione che ha promosso il MIUR. L’obiettivo principale è stato quello di contribuire allo sviluppo della cultura del rispetto dell’ambiente e dell’uso razionale delle risorse energetiche. Lo hanno fatto riflettendo su testi, memorizzando versi, visualizzando video e riproducendo immagini.



Hanno poi condiviso delle regole perchè “Il risparmio energetico è molto importante e… le regole sono tante". Scrivono gli alunni:

- spegni le luci quando non servono;

- spegni e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici;

- sbrina frequentemente il frigorifero e tieni la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria;

- metti il coperchio sulle pentole quando bolle l’acqua ed evita che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola;

- se hai troppo caldo abbassa i termosifoni invece di aprire le finestre;

- non lasciare le tende chiuse davanti ai termosifoni;

- utilizza l’automobile il meno possibile e se è necessario condividila con chi fa lo stesso tragitto.

“Un domani al mondo servirà l’energia che oggi si risparmierà…”.