La società Vasto Marina Calcio, dopo i fatti accaduti domenica nella sfida contro la Vastese Calcio (terminata 0-3 a favore di questi ultimi), ha presentato per iscritto un ricorso alla lega. I motivi sono chiari e semplici, come lo stesso Pasquale Cirulli, presidente della società biancorossa, ha ribadito: “Ieri mattina abbiamo presentato il ricorso inerente all’errore palese commesso dalla Vastese Calcio al 26’ del secondo tempo, quando Balzano lasciava il campo ed a l suo posto subentrava Piccinini (1995). Ci siamo trovati costretti, per garantire regolarità e lealtà sportiva, a muoverci in questo senso”.

Nel giro dei prossimi giorni arriverà la decisione del giudice sportivo e quindi si saprà l’esito di questo ricorso. A mettere più carne sul fuoco, poi, c’è l’esternazione della società Sulmona Calcio che domenica, attraverso un comunicato stampa, si è così espressa nei confronti delle due società: “Il Sulmona Calcio 1921 presenterà nei prossimi giorni esposto denuncia dettagliata sulla base di documentazione e testimonianze per quello che si è verificato oggi che non può essere stigmatizzato come semplice errore umano. Il danno non è solo alle società professionistiche partecipanti che con abnegazione e spirito di sacrificio sportivo partecipano al campionato d'Eccellenza ma è una offesa alla città di Vasto ed ai loro veri sostenitori. Lo 'scambio'- si legge ancora- con i trasferimenti d'ufficio effettuati tra le due società nei mesi scorsi ad insaputa di giocatori ne è una ulteriore dimostrazione palese ove pertanto non si può competere regolarmente in un campionato dove ci sono due squadre in una in palese conflitto di interessi. Il Sulmona Calcio 1921 nei prossimi giorni agirà a tutela in tutte le sedi opportune (Rudy D'Amico, D.G. Sulmona Calcio 1921)".

Accuse pesanti e dirette ad entrambe le squadre. In risposta al comunicato della società ultima in classifica nel campionato di Eccellenza abruzzese si sono espresse sia il Vasto Marina che la Vastese Calcio. Il presidente Pasquale Cirulli non ha esitato nel dire che "alle accuse presentate dal Sulmona risponderemo, in quanto ci siamo sentiti offesi” mentre l’addetto stampa della Vastese Calcio Stefano Suriani ha, in piena tranquillità, affermato: “ Ci si può accusare di avere buoni rapporti con il Vasto Marina, come li abbiamo con tutte le squadre in fondo, ma non di agire in maniera illecita. Chi ha mosso queste accuse contro di noi ha spiegato le proprie ragioni e senza problemi posso dire che il Sulmona potrà muoversi per vie legali e controllare quello che ritiene opportuno. Dalla nostra parte affermo che il tecnico Vecchiotti ed il suo staff hanno agito nella totale buona fede e durante la settimana era già stato provato questo cambio (Balzano-Piccinini) in quanto il mister Vecchiotti non era a conoscenza che Piccinini fosse del 1995 e non del 1996. Una disattenzione- prosegue Suriani- che naturalmente porta con se delle conseguenze ed è giusto che sia così. Per quanto riguarda il Vasto Marina, non potevano fare altrimenti e, ripeto, è giusto che abbiano preso questa decisione”.

Dal 26’ minuto del secondo tempo in poi un grande polverone si è alzato intorno a questa vicenda e i pareri si sono divisi tra chi 'urla

all’inciucio' e chi invece è incredulo per una disattenzione di questo genere. L’errore, se pur commesso in primis dal mister Vecchiotti, riguarda comunque e soprattutto anche l’intera società che, nel momento della decisione del mister, non si è accorta di quello che stava accadendo. Il patron Giorgio Di Domenico, attualmente in Sardegna per motivi di lavoro, sarà di ritorno tra domani ed i prossimi giorni e non si esclude la possibilità che venga fatta maggiore chiarezza anche da parte sua.