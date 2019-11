Ore 9, mercoledì 18 febbraio - Nella notte l'area attorno al terreno è stata pattugliata dalla protezione civile per evitare che il cinghiale rimasto all'interno dell'uliveto potesse uscire nelle strade circostanti: via dei Conti Ricci, via Pitagora, corso Mazzini. "All'interno del terreno non c'è più il secondo cinghiale", racconta Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile di Vasto.

Ore 20.45 - Uno dei due esemplari è morto. Si tratta del cinghiale più grande che era stato investito nel pomeriggio. Rimane alta l'attenzione sull'altro esemplare, più piccolo.

Ore 19.30 - Attimi di paura sul versante del campo di ulivi che affaccia su via Pitagora. Alcuni residenti affacciati ai balconi hanno infatti segnalato la presenza del cinghiale più piccolo che tentava di forzare la recinzione per fuggire. L'esemplare, in effetti, è riuscito ad uscire dal recinto, nel fuggi fuggi generale, ma poi vi ha fatto rientro, a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco che si sono uditi in quel frangente. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, per illuminare la zona. Le operazioni di recupero saranno comunque sospese e riprese domani mattina, con il favore della luce. L'area verrà sorvegliata per tutta la notte, nel frattempo si sta provvedendo a rinforzare la recinzione nei punti più delicati, per evitare altri tentativi di fuga.

Ore 18.55 - È stato avvistato anche il secondo cinghiale; si tratta di un esemplare più piccolo, che continua a spostarsi all'interno dell'uliveto, per evitare la cattura. Si è cercato di rintracciarli con l'aiuto di Ringo, un beagle di proprietà di un cacciatore.

Ore 18.00 - Uno dei due esemplari è stato avvistato dietro un cespuglio; è ferito, a seguito dell'impatto con una vettura. Si attende l'arrivo del veterinario, poi si tenterà di immobilizzarlo. Dopo i controlli, l'esemplare sarà preso in carico dalla polizia provinciale, che provvederà a liberarlo in un bosco fuori città. Ancora in corso le ricerche del secondo esemplare.

La prima notizia - Automobilisti e avventori del bar al terminal bus in via dei Conti Ricci attoniti, oggi pomeriggio, nel veder passare una coppia di cinghiali, che ha attraversato la strada e si è infilata in un uliveto nei pressi dello stesso terminal. Nell'attraversare la trafficata strada cittadina uno dei due cinghiali, il più grande, è stato colpito da una vettura in transito.

I due animali, probabilmente disorientati, hanno fatto la loro comparsa in pieno centro abitato intorno alle 17 e hanno attirato l'attenzione di numerosi testimoni, prima di rompere parte della rete di recinzione dell'uliveto e scomparire alla vista.

Sulle loro tracce, una squadra formata dalla forestale, protezione civile e polizia, con l'ausilio di un drone messo a disposizione da Graziano Di Totto.