La Nuova Direzione Didattica di Vasto a partire dall’a.s. 2013/14 ha messo in campo una serie di interessanti ed importanti iniziative volte ad incrementare la formazione di docenti e genitori. In particolare quest’anno sta sviluppando un progetto internazionale, recentemente approvato dall’Agenzia Nazionale INIDIRE, che verte sull’insegnamento efficace della matematica, Effective Teaching of Maths – E.Te.Mat.: si tratta di un c.d. partenariato strategico con altre 5 scuole primarie di altrettanti paesi esteri (Francia, Spagna, Polonia, Romania e Turchia), nell’ambito del programma europeo per la formazione e l’istruzione, Erasmus+.

L’ambizioso progetto, finanziato dalla Commissione Europea, vedrà impegnato l’ Istituto come scuola capofila che coordinerà nei prossimi due anni i lavori di ricerca-azione dei paesi coinvolti. "Si tratta di una sfida importante - ha spiegato la dirigente dell’Istituto, la professoressa Nicoletta Del Re - anche perché solo 48 progetti sono stati approvati in Italia. Nella dialettica fra tradizione ed innovazione si pone la necessità della formazione e dell’aggiornamento dei docenti e degli addetti ai lavori, nell’ottica del miglioramento continuo. È nostra intenzione coinvolgere come partner locali altre istituzioni attive nell’istruzione, ma anche i genitori e tutti gli appassionati di matematica".

Il giorno 17 febbraio è previsto il benvenuto alle delegazioni delle cinque scuole straniere, partner del progetto (Turchia, Spagna, Francia, Polonia, Romania) presso il Centro di Formazione Polaris in via Pescara a Vasto; mercoledì 18 febbraio alle 15 presso l’Aula magna dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri F. Palizzi di Vasto si terrà un convegno: Effective Teaching of Mathematics, sulla didattica della matematica nella scuola primaria, intesa come stadio fondamentale e imprescindibile per creare un approccio corretto, adeguato e innovativo alla disciplina; giovedì 19 le delegazioni partner del progetto saranno impegnate in un momento di riflessione e di sviluppo di prospettive future, presso la Casa editrice Gulliver; venerdì, il Meeting si concluderà con la visita guidata alla Mostra Numeri. Tutto quello che conta, da zero a infinito, a Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni.