Un seminario per capire come una tragedia mondiale come l'Olocausto sia stata vissuta anche in luoghi molto vicini a noi. La scuola media Salvo d'Acquisto di San Salvo ha vissuto questa mattina un altro appuntamento del percorso di conoscenza sulla Shoah, promosso dalla dirigente Anna Paola Sabatini e dai docenti. Ospiti dell'istituto sono stati il sociologo Domenicangelo Litterio e il ricercatore storico Tino Colacillo. Nei loro interventi, moderati dal giornalista Giuseppe Ritucci, hanno ripercorso le tappe salienti della tragedia che ha segnato la storia moderna, concentrandosi in particolare sugli aspetti legati al territorio. Nel periodo delle leggi razziali in Italia anche in provincia di Chieti ci furono molte case e campi d'internamento. Litterio e Colacillo hanno illustrato come la presenza di persone internate, in particolare ebrei e prigionieri politici, si inserisse nelle piccole comunità che li ospitavano. Al centro dell'attenzione c'è il caso di Castiglione Messer Marino, grazie alle ricerche di Colacillo che stanno ricostruendo la vita quotidiana degli internati. La conclusione dell'incontro è stata affidata agli studenti che, con domande, poesie e riflessioni, hanno mostrato grande interesse per l'importante tematica affrontata.