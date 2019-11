Nella diciannovesima giornata di campionato del girone B juniores d’Elite, arriva un’altra battuta di arresto per la capolista Renato Curi Angolana, sconfitta in casa 4 a 2 dal Delfino Flacco Porto. Turno di campionato negativo anche per la Vastese (sconfitta 3-1 in casa contro la Spal Lanciano) ed il Vasto Marina che perde 2-0 il derby con il Cupello Calcio. Buone notizie invece in casa San Salvo dove i giovani ragazzi della juniores sono riusciti ad imporsi 3-1 sul campo del Sant’Anna. La classifica, ancora molto corta, a sette giornate dal termine della stagione, vede in testa l’Angolana (43 punti) che vede però accorciarsi il distacco dall’inseguitrice Cupello (36). Per la Vastese inizia a farsi avanti lo spettro retrocessione. Dopo la sconfitta di ieri, i ragazzi di mister Di Martino si ritrovano quart’ultimi in classifica a pari punti con il Miglianico. Il San Salvo (31), invece, riesce è riuscito a scavalcare il Vasto Marina (30 punti). Ma andiamo a vedere in sintesi cosa è accaduto nei campi dove sono state impegnate le formazioni locali.

Cupello- Vasto Marina 2-0- Un primo tempo ricco di occasioni al comunale di Cupello vede affrontarsi due formazioni che sin’ora sono riuscite a rimanere sulla parte alta della classifica. Il Vasto Marina di mister Baiocco scende in campo con il solito 4-4-2 con la coppia d’attacco formata da D’Ottavio e Monachetti. Nella prima frazione di gioco i vastesi vanno vicino al gol prima in un paio d’occasioni con Montesanto, poi con Cozzolino. Il Cupello non resta a guardare e cerca di trovare soluzioni semplici per passare in vantaggio. Ma il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa i rossoblu riescono a siglare prima la rete del vantaggio con Luciano, poi il raddoppio a quindici minuti dalla fine grazie al colpo di testa su calcio d’angolo di Di Croce. Un match molto combattuto termina e a festeggiare sono i padroni di casa, più concreti sotto porta rispetto ai cugini del Vasto Marina. Espulso Montesanto tra le fila del Vasto Marina, per un presunto gesto antisportivo nei confronti di un suo avversario e Di Renzo per il Cupello. I cupellesi, con la vittoria di ieri, s’involano verso la capolista, ora lontana solo sette punti.

Sant’Anna-San Salvo 1-3- Sul campo del Sant’Anna i sansalvesi conquistano la nona vittoria stagionale, riuscendo ad imporsi 3-1. Con il 4-3-1-2 messo in campo dai bianco blu , a mettersi in mostra in fase offensiva è Colitto che realizzerà una tripletta personale. Il primo gol arriva nel primo tempo, dopo un sostanziale dominio degli ospiti. Poi, nella ripresa, al 55’ il raddoppio e al ’70 il terzo gol del giovane Colitto che può così festeggiare sia per la sua prestazione, che per la vittoria della sua squadra. Negli ultimi minuti il Sant’Anna realizza il gol ‘della bandiera’ che varrà poco. I sansalvesi rimangono al quarto posto, considerato che il Francavilla (avanti tre punti in classifica rispetto ai bianco blu) ha battuto in casa il Folgore Sambuceto per 2-1.

Vastese-Spal Lanciano 1-3- Termina nel malcontento generale la sfida trai vastesi ed i lancianesi, quest’ultimi usciti vittoriosi dalla sfida di ieri pomeriggio. Delusione non solo per la sconfitta, ma soprattutto per l’arbitraggio che, a detta dei dirigenti della juniores vastese, avrebbe punito i padroni di casa con qualche decisione dubbioso. Ma andiamo con ordine. Dopo soli cinque minuti gli ospiti sono già in vantaggio 1-0. La sfida si profila subito combattuta, con entrambe le squadre che creano molto e cercano il gol in più di una occasione. Al 45’ è Marchesani ad avere il guizzo vincente, sfruttando una ribattuta del portiere sotto porta sul tiro precedente di Piccinini (1-1). Nella ripresa, l’arbitro al ventesimo assegna un rigore a favore della Spal Lanciano, ammonendo Ciancaglini. Dal dischetto i lancianesi non falliscono e si portano sul 2-1. Dopo dieci minuti l’arbitro assegna un altro rigore alla Spal Lanciano, ma poi ci ripensa e da una punizione a favore dei casalinghi. I biancorossi, rimasti in nove, non riescono a trovare il pareggio e successivamente la Spal Lanciano realizza il definitivo 3-1, chiudendo la pratica. La partita termina tra le proteste generali. “Oggi davvero abbiamo assistito a diversi episodi dubbi- ci ha detto il dirigente della Vastese Gennaro Migliaccio- ed è davvero un peccato perché noi facciamo tanti sacrifici per cercare di fare bene e poi ci si mette anche l’arbitro. Pazienza, speriamo di rifarci al più presto anche se le prossime sfide non saranno assolutamente facili”.

Tutti i risultati della diciannovesima giornata nel girone B Juniores d’Elite

Acqua & Sapone-River Casale 2-0

Cupello Calcio-Vasto Marina 2-0

Francavilla- Folgore Sambuceto 2-1

Miglianico-D’Annunzio Marina 1-1

Renato Curi Angolana- Il Delfino Flacco Porto 2-4

S.Anna-San Salvo 1-3

Vastese Calcio- Spal Lanciano 1-3

La classifica aggiornata

Renato Curi Angolana 43

Cupello Calcio 36

Francavilla 34

San Salvo 31

Vasto Marina 30

Spal Lanciano 29

River Casale 28

Il Delfino Flacco Porto 27

Folgore Sambuceto 24

Acqua & Sapone 23

Vastese 21

Miglianico 21

D’Annunzio Marina 14

Sant’Anna 12