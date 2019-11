Tre calciatori minorenni, dell'età compresa tra i 14 e i 16 anni, che giocano in un campionato provinciale 'Allievi' nel chietino, sono stati segnalati al Tribunale dei Minori dell'Aquila dai carabinieri di Lanciano per la rissa scoppiata ieri nel finale della gara Guastameroli-Sporting Vasto; per i tre è stato inoltre avviato il procedimento dell'applicazione del Daspo.

La rissa è scoppiata a pochi secondi dal fischio finale della gara per un duro contrasto di gioco. Dopo la punizione decretata dall'arbitro, gli animi si sono accesi e sono state comminate anche alcune espulsioni. Nonostante l'impegno dei dirigenti di entrambe le società di riportare la calma tra i giovani calciatori, gli animi si sono surriscaldati al punto che quasi tutti i giocatori sono poi rimasti coinvolti in una generale e violenta zuffa; per riportare la calma sono intervenute due pattuglie dei carabinieri del Norme di Lanciano. I tre minori segnalati sono rimasti feriti ed hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso.

(fonte: ANSA)