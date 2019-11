Nuovo direttivo per il Gruppo Alpini di San Salvo, che ha provveduto a rinnovare le cariche dell'associazione.

Il nuovo presidente è Antonio Litterio, mentre Giuseppe Marino è stato eletto vicepresidente. Gli altri componenti del direttivo sono Antonio Lippis (segretario), Nicola Ciavatta (cassiere), Rocco Bevilacqua (responsabile coro), Angelo Silveri (responsabile bar) e Alfonso Di Stefano (attrezzature).

Per l'occasione, il Gruppo Alpini di San Salvo ha tenuto a ringraziare il presidente uscente, Giuseppe Marino, per il lavoro svolto in questi anni e ad augurare al nuovo direttivo buon lavoro, in vista dei prossimi importanti appuntamenti, come il raduno nazionale a L'Aquila.