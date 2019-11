È grande il dolore a Cupello e in tutto il Vastese per la prematura scomparsa di Panfilo Di Silvio. Si trovava a Bologna, dove ha vissuto l'ultima tappa della sua lotta contro la malattia. Panfilo Di Silvio è stato per 10 anni sindaco di Cupello, dal 1994 al 2004. Il suo percorso politico lo aveva poi portato a ricoprire l'incarico di presidente del consiglio provinciale e assessore alla Cultura durante l'amministrazione Coletti.

È stato tra gli ideatori del consorzio Civeta e del patto territoriale Trigno-Sinello. Stimato e apprezzato professionista, oltre che politico, in tanti ne ricordano grandi le doti di coerenza ed onestà.