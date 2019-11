"Sento già di far parte di questa famiglia, e ho già stabilito un ottimo rapporto con il mio team di tecnici e meccanici che mi ha permesso di andare subito bene con la Desmosedici GP14.3 nei recenti test di Sepang". Mostra grande entusiasmo Andrea Iannone alla presentazione della nuova moto con cui lui e Andrea Dovizioso proveranno ad essere protagonisti nella stagione del motomondiale al cui inizio manca poco più di un mese.

La presentazione ufficiale, presso l'Auditorium Ducati di Borgo Panigale, è stata condotta da Guido Meda, tornato ad essere la "voce" della MotoGp, e ha visto salire sul palco manager, tecnici e piloti in rosso. Luigi Dall'Igna è l'uomo che sta provando a far tornare grande la Ducati. "La Desmosedici GP15 che debutterà nei prossimi test in Malesia è una moto completamente nuova, diversa rispetto a quella che abbiamo usato a Sepang due settimane fa, anche se l’aerodinamica in certi aspetti è piuttosto simile - ha spiegato Dall'Igna -. Il nostro obiettivo quest’anno è molto ambizioso, perché vogliamo vincere almeno una gara. Sappiamo che è un obiettivo estremamente impegnativo, ma siamo abituati ad accettare le sfide più difficili. Lo scorso anno avevamo dichiarato di voler ridurre il nostro gap dal vincitore a meno di dieci secondi. Anche questa era una sfida ambiziosa, ma l’abbiamo vinta nella seconda parte del campionato. Vincere una gara vuole dire stare davanti a due colossi come Honda e Yamaha e ai loro quattro piloti, che sono sicuramente tra i più forti, ma il nostro obiettivo comunque rimane questo e sappiamo di poter contare sui nostri due piloti, Andrea Dovizioso e Andrea Iannone, che a mio parere sono in grado di lottare ad armi pari con il loro avversari".

Il pilota vastese, già in grande spolvero nei recenti test, è pronto per tornare in pista. "Adesso torniamo di nuovo in pista in Malesia per i penultimi test prima dell’inizio della stagione, e salirò per la prima volta sulla GP15, sapendo che all’inizio ci toccherà lavorare per rendere la moto competitiva. Comunque sono fiducioso e non vedo l’ora di scendere in pista fra alcuni giorni". Per lui, dopo due stagioni in MotoGp nel team Pramac, è arrivato il grande momento di correre per un team ufficiale. Lo scorso anno ha dimostrato di poter lottare con i migliori piloti e solo una moto non all'altezza ne ha frenato la corsa. Ora, con questa Desmosedici GP15, è pronto a giocarsela con tutti.