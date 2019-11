Dal 16 febbraio 2015 è attiva Zonalocale.tv, nuovo contenitore di video-notizie e altri format per i lettori, oltre a nuovi servizi per i supporter. L'attivazione del nuovo servizio mira ad aumentare il valore dell'informazione percepito dal Lettore, sfruttando al meglio le tecnologie e i media oggi disponibili, in questo caso i contenuti video, ottimizzandone la visione su dispositivi Tablet e Smartphone che, ormai, hanno superato l'uso di pc desktop. Un'azione di sviluppo dell'editore Studioware - progettata nel 2014 - con l'obiettivo di sfruttare positivamente una delle caratteristiche distintive della redazione di Zonalocale: la velocità di intervento sulla notizia in qualsiasi ambito, spazio e tempo. Si potrebbe dire che "ne vedrete delle belle".

Non solo. Zonalocale.tv è pensata come strumento finalizzato ad informare e raccontare sempre più Vasto ma, attraverso le naturali sinergie con Vasteggiando.it, ciò che avviene nella vicina San Salvo e presso i paesi dell'Entroterra, anche i territori del Trigno, comprendendo i comuni della sponda molisana, fino al Sinello arrivando a lambire il Sangro. I contenuti che trovate da oggi su Zonalocale.tv sono video-articoli, dirette nei casi d'emergenza, e non solo: format pensati e gestiti per dare spazio alla creatività e all'intrattenimento.

Per i nostri Supporter, invece, abbiamo pensato a nuovi spazi promozionali esclusivi e ad una linea di video-clip efficaci e originali, accompagnando le loro scelte attraverso i nostri consulenti web marketing verso una sostenibile e remunerativa strategia di gestione del canale web. Grazie a tutti coloro che nel team di Zonalocale, Studioware e Vasteggiando hanno partecipato alla produzione di questa nuova iniziativa.

Ringrazio infine, a nome di tutto lo staff, Lettori e Supporter che invito - come sempre - a comunicarci suggerimenti e/o critiche scrivendo a info@zonalocale.it.

Renato De Ficis