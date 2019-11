Si è formalmente costituita a Vasto in Corso Dante 14 La valigia delle idee, associazione culturale per hobbisti, con lo scopo di promuovere l'incontro tra quest'ultimi e i soci, nonché proporre incontri culturali, ricreativi, organizzazione di eventi, viaggi e attività formative quali laboratori e affini.

Fondatrici di tale associazione sono: Anna Pietrocola (Presidente), Marisa Di Falco (Vicepresidente e tesoriere) e Benedetta Amicone (segretario).

L'associazione, riunendo in sé hobbisti, artigiani, artisti, studenti e appassionati dell'artistica – artigianale, ha lo scopo di creare uno spazio di iniziativa culturale che produca una forte crescita dell'appassionamento alla stessa, sia tra il pubblico, sia al suo interno.

Promuove iniziative di scambio e di incontro, contribuisce con ogni mezzo alla difesa e incentivazione dell'handmade (fatto a mano) e realizza, negli ambiti disponibili, eventi, incontri didattici, stages, mostre, iniziative pubbliche e mercati tematici, promuovendo così una sua presenza visibile e una diffusione significativa.

Ottima idea, che in questo momento molto delicato, pone in rilievo l'attività svolta da chi svolge il suo lavoro quasi interamente a mano, distinguendosi per la qualità e per la creatività.

Il primo evento ufficiale si è svolto fine settimana e ha avuto come tema la festa di San Valentino; nella sede in Corso Dante infatti, sono riunite tre giovani ragazze che con materiali diversi realizzano oggettistica varia che va dalla bigiotteria ai portachiavi, alle tazze e ai quaderni.

Chiunque sia interessato può contattare l'associazione passando in sede, sull'omonima pagina Facebook La valigia delle idee e per email all'indirizzovaligiadelleidee@gmail.com.

Annamargareth Ciccotosto