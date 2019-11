Grande vittoria per la TCM Group Bts San Salvo contro la giovane formazione della Teate Chieti – con in panchina l’ex di casa mister Giuseppe Del Fra (vice allenatore al fianco di Norma Colella) . I sansalvesi hanno chiuso l’ultima pratica della regular season, vincendo con un netto 3-0. Vittoria che proietta la Bts seconda nella classifica generale della stagione regolare e in quella dei playoff, preceduta dal Pescara 3. Un match che ha visto ritrovare ai padroni di casa lo spirito di inizio anno, quella stessa forza di gruppo che ha permesso ai ragazzi di mister Pascal Di Cesare di vincere cinque partite consecutive nella prima parte della stagione, striscia positiva che fu bloccata proprio dalla Teate Chieti nel girone di andata, quando i chietini s’imposero per 3-1 .

Dopo aver superato l’emergenza infermeria di inizio e fine settimana (Colamarino venerdì non si è allenato per problemi al collo e De Felice con il colpo della strega fino a ieri mattina) il San Salvo riesce a partire bene e a chiudere avanti il primo set senza troppi problemi (25-19). Nella seconda frazione di gioco gli ospiti partono molto bene e riescono ad andare sul 15-20 ma poi, complice l’ingresso di Bozzella, i sansalvesi si rimettono in carreggiata e conquistano anche il secondo set (25-23). A quel punto De Felice e compagni vogliono chiudere la pratica e ci riescono, facendo proprio anche l’ultimo set (25-19). Buona gara in generale di gruppo e di Colamarino, tornato ad essere incisivo come lo è stato nella prima parte del campionato. A fine gara sono arrivati i complimenti di mister Giuseppe Lucio Del Fra, il quale ci ha comunicato: “Voglio fare i complimenti alla mia ex squadra che ha affrontato la gara con l'approccio giusto per vendicare la sconfitta dell' andata, contento per alcuni atleti a cui avevo dato fiducia già dallo scorso anno e a cui sono rimasto legato. Da parte nostra – ha proseguito- si sono palesati i soliti limiti di una squadra molto giovane( oggi in campo, tranne l'alzatore classe 1997, c'erano tutti giocatori dell’under 17) e specie in trasferta soffriamo troppo la tensione delle partite importanti. Resta il rammarico per il secondo set dove abbiamo avuto due set ball che non siamo riusciti a concretizzare, avremmo allungato la partita. Per me è stato un salto nel passato con un po' di nostalgia , non posso negarlo, ma finita dopo la prima battuta”.

Terminata la stagione regolare in maniera positiva, d’ora in poi ogni partita sarà una finale. Guardando alla classifica delle squadre qualificatesi ai playoff (le prime quattro della classifica generale) e tenendo conto della formula degli scontri diretti tra le squadre, al primo posto siede il Pescara 3 con 10 punti, seguita dalla Bts Group San Salvo ed il Venafro a 9 punti ed il Teate Chieti quarto con 8 punti. Con due settimane di preparazione a proprio favore, le quattro squadre potranno prepararsi al meglio ad un finale di stagione davvero impegnativo. La distanza ed il divario in classifica di ogni compagine è davvero minimo e le sei sfide che andranno in scena (ogni squadra incontrerà tutte le altre giocando una gara in casa e l’altra in trasferta) saranno delle vere e proprie finali, ognuna delle quali con una storia a se e dal finale duro da prospettare. Ci aspettano dei playoff di serie D molto equilibrati, dove a fare la differenza sarà soprattutto l’aspetto mentale, oltre che a quello fisico e tecnico. Tra oggi pomeriggio e domani usciranno le date degli incontri.

Classifica generale di regular season

Pescara 28

Bts San Salvo 23

Teate Volley 22

Venafro Volley 21

L’Aquila 12

Teramo Volley 12

Cepagatti 8

Classifica dei playoff

Pescara 10

Bts Group San Salvo 9

Venafro 9

Teate Chieti 8