Sono quattro i centri di prima accoglienza per immigrati che da diversi mesi ospitano giovani provenienti dai paesi africani: Lentella, Palmoli, Carunchio e, da poco, Schiavi d'Abruzzo. È sempre vivo il dibattito nelle comunità che si trovano a convivere con persone di nazionalità straniera e in quelle dove i migranti potrebbero arrivare. Ad oggi sono le comunità più piccole dell'entroterra a presentare strutture, private in alcuni casi, pubbliche in altri, in cui gli stranieri trascorrono le loro giornate. A gestire i centri nel Vastese è la cooperativa Matrix che, la settimana scorsa, ha anche organizzato un convegno sul tema "Perchè integrazione signifca conoscenza?" [l'articolo]

In questa occasione è stato presentato un video, prodotto da Spettacolab, in cui sono state raccolte le impressioni di alcuni residenti di Palmoli, giovani e anziani, sulla presenza degli immigrati in paese.