Tante le attività che in questi giorni il Circolo socio culturale Villaggio Siv ha messo in campo per i residenti del quartiere a confine tra Vasto e San Salvo.

Sabato scorso, infatti, presso la sede dell’associazione, il presidente del Circolo ed il direttivo hanno organizzato una cena a base di pizza in occasione della festa di San Valentino, con balli di gruppo nel finale. Il pomeriggio di domenica, invece, è stato dedicato ai festeggiamenti per il Carnevale, per i bambini del quartiere: costumi della tradizione e giochi per tenere unita la comunità e vive le usanze. Tanta la gente che ha partecipato ad entrambi gli appuntamenti.

"Sono manifestazioni possibili grazie all’aiuto dei tanti volontari che preparano tutto e di successo grazie a coloro che partecipano mantenendo vive quelle che per il Villaggio Siv sono delle vere e proprie tradizioni", ha tenuto a rimarcare Aldo De Sanctis, presidente del Circolo.