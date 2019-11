Conto alla rovescia per la 2ª tappa del campionato nazionale di arti marziali WKF che si svolgerà domenica 22 febbraio al PalaBCC di Vasto. Ad organizzare l'evento è la Tullio Academy di Casalbordino, scuola guidata dal maestro Rocco Sergio Tullio. Ormai da anni la scuola casalese, oltre ad essere impegnata con successo nell'attività agonistica, promuove eventi sul territorio, a Casalbordino, dove ha sede, e da un paio di anni chiedendo ospitalità a Vasto, visto che il PalaBCC è l'uico luogo che può ospitare eventi di queste dimensioni. Lo scorso anno, a marzo, furono centinaia gli atleti provenienti da tutta Italia che si sfidarono in tante discipline [l'articolo e le foto]. Anche quest'anno, a partire dalle 9.30, sarà un susseguirsi di esibizioni e combattimenti, con gli atleti concentrati per aggiudicarsi i punti per la classifica tricolore.

Abbiamo incontrato Rocco Tullio e i suoi allievi per farci raccontare come si svolgerà l'evento del 22 febbraio, non è mancata una dimostrazione sulle discipline praticate dai più giovani della Tullio Academy, con il più piccolo di appena 5 anni.