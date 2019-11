Una giornata di campionato in Eccellenza che stravolge le gerarchie della classifica. La notizia di questa domenica è sicuramente la sconfitta in trasferta dell’Avezzano che a Montorio perde per 2 a 1 e scende al secondo posto, superato dal Paterno vittorioso in casa contro il Miglianico per 2 a 0. Vince senza problemi l’U.S. San Salvo (2-0 contro il Sulmona in casa), così come il Francavilla (0-3 a Martinsicuro). Pareggio conquistato ancora una volta in extremis e ancora su rigore per il Cupello a Pineto (2-2) grazie alla freddezza dal dischetto del solito Avantaggiato. Sabato pomeriggio, nell’anticipo della venticinquesima giornata, la Torrese è riuscita ad imporsi 3 a 2 sull’Alba Adriatica, mentre la Vastese fa sua la sfida con i cugini del Vasto Marina, quest’ultimi sconfitti 3-0, ma ci sono state delle disattenzioni sulla gestione dei fuori quota da parte della Vastese Calcio. Ma andiamo a vedere in sintesi cosa è accaduto sui campi dove erano impegnati l’U.S. San Salvo ed il Cupello.

U. S. San Salvo-Sulmona (2-0)- Mister Gallicchio mette in campo Catterani trai pali accompagnato dai compagni Ramundo, Izzi, Quaranta, Felice, Triglione, Di Pietro S., D’Aulerio, Battista, Di Ruocco, Antenucci. Come era già stato ipotizzato alla vigilia, non c’è l’ha fatta Marinelli a recuperare l’infortunio alla caviglia che lo accompagna da diverse settimane e ha seguito la squadra in tribuna. Gli ospiti, inevece, si affidano a Carosa trai pali, seguito dai titolari Sulli, Mirto, Di Michele, Campanella, Marini, Druskovic, Di Cola, Casciani, Reale, Agatiello. Primo tempo a senso unico che vede i ragazzi di mister Gallicchio protagonisti di varie azioni da gol. La prima al 5’su punizione di Quaranta, quando Felice riesce a toccare la sfera all’ultimo, ma la palla esce fuori sfiorando la traversa . Quattro minuti più tardi Di Ruocco mette paura agli avversari con un tiro al limite dell’area, ma Carosa è bravo nel respingere. Al 13’ Battista rischia l’autorete, ma i padroni di casa si salvano. I bianco blu riescono a sbloccare il risultato al 20’ del primo tempo quando su una punizione battuta da Quaranta, Felice trova il colpo di testa vincente e porta i suoi sull’1-0. Al 30’ si fa avanti il Sulmona con Druskovic che carica un tiro insidioso che alla fine esce alto sopra la traversa. Passano i minuti e la situazione rimane invariata e il fischio dell’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa il dominio sansalvese coglie ancora una volta i suoi frutti, stavolta grazie alla rete di Di Ruocco al 64’ con un tiro sul secondo palo che s’infila in porta e nulla può fare Carosa. Finisce 2-0 il match ed il San Salvo può godersi il quarto posto (a pari punti con la Torrese e la Renato Curi Angolana).

Pineto- Cupello (2-2)– I rosso blu si affidano all’undici titolare composto da Ottaviano, Antenucci, Nanni, Ligocki, Martelli, Bendetti, D’Antonio, M. Quintiliani, Pendenza (recuperato in extremis), Avantaggiato e S. Quintiliani. Gli ospiti, con 4-2-3-1 molto corto, sono aggressivi con il pressing sui difensori del Cupello e questo costringe i bianco blu a muovere velocemente la palla. Con poche azioni da gol degne di nota, è al 35’ che la situazione si sblocca. Con il pallone trai piedi, il Cupello commette un errore a centrocampo, perdendo palla e permettendo la ripartenza del Pineto che in area riesce a servire Nardone che di piatto non fallisce e realizza la rete del momentaneo 1-0. Entrambe le squadre vanno negli spogliatoi con il medesimo risultato. Nella ripresa passano solo cinque minuti ed il Cupello agguanta il pareggio grazie al gol di M. Quintiliani che, dopo un’azione manovrata sulla fascia da D’Antonio, viene servito da Pendenza e lo stesso Quintiliani con un diagonale sinistro manda la palla in rete (1-1). Il pareggio del Cupello dura poco, infatti Nardone si muove bene nei pressi dell’area e scarica il pallone a D’Alonzo, quest’ultimo scaglia con un tiro potentissimo la palla in rete e regala il 2-1 al Pineto. Vicinissimi al pareggio al 36’ i cupellesi che sfiorano la rete con un colpo di testa ravvicinato di Fiermonte, appena entrato in campo al posto di Pendenza. Ma a sei minuti dalla fine arriva l’occasione che può chiudere la partita. Al 39’ l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore degli ospiti. Dal dischetto va Avantaggiato che si dimostra ancora una volta freddissimo dagli undici metri e sigla il pareggio (2-2). Triplice fischio e pareggio conquistato alla fine per i rosso blu che, come è accaduto in diverse occasioni in questa stagione, portano a casa un altro risultato utile pur soffrendo sino alla fine.

Tutti i risultati della venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza:

Capistrello- Acqua & Sapone 0-2

Martinsicuro- Francavilla 0-3

Montorio-Avezzano 2-1

Paterno-Miglianico 2-0

Pineto-Cupello 2-2

San Salvo-Sulmona 2-0

Torrese-Alba Adriatica 3-2 (anticipo)

Vasto Marina-Vastese 0-3

riposa: Renato Curi Angolana

La classifica aggiornata

Paterno 50

Avezzano 49

Francavilla 48

Renato Curi angolana 41

San Salvo 41

Torrese 41

Pineto 36

Cupello 34

Miglianico 34

Vastese 32

Martinsicuro 30

Montorio 30

Capistrello 24

Acqua & Sapone 23

Alba Adriatica 20

Vasto Marina 13

Sulmona 10