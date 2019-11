Tra la giornata di ieri e quella di oggi, in campo le squadre di Prima, Seconda e Terza categoria. In Prima la diciannovesima giornata è iniziata con gli anticipi del sabato. In primis la sfida tra l’Incoronata Calcio Vasto e la Spal Lanciano. Al termine dei novanta minuti, sono i lancianesi a portarsi i tre punti a casa, superando i vastesi per 2-1 grazie alla doppietta personale di Di Girolamo (andato a segno al 23’ del primo tempo e al 68’ della ripresa). I biancorossi erano riusciti ad agguantare il pareggio con la rete di Bozzelli al 57’ del secondo tempo, ma poi i lancianesi sono riusciti a trovare il gol del definitivo 2-1. È stata rinviata a data da destinarsi la sfida tra il Fresa Calcio e lo Scerni, mentre il Real Montazzoli, sempre ieri pomeriggio, è riuscito a battere il Marcianese in trasferta per 2 a 0. A segno per i bianco blu Marsilio e Pierri. Vittoria del Casalbordino per 2-1 contro il Roccaspinalveti grazie ai gol di Lombardozzi e De Cillis. Vincono anche i ragazzi di mister Ascatigno 3-1 in trasferta a Paglieta grazie alla doppietta personale di Madonna e al gol di F. Pollutri.

Tutti i risultati della diciannovesima giornata di Prima categoria

Casalbordino-Roccaspinalveti 2-1

Casolana Calcio-Trigno Celenza 3-1

Fresa Calcio-Scerni (rinviata)

Incoronata Calcio Vasto- Spal Lanciano 1-2

Marcianese-Real Montazzoli 0-2

Paglieta-Monteodorisio 1-3

Real San Giacomo-Guastameroli 3-1

Sporting San Salvo-Palombaro 2-1

In Seconda, sabato pomeriggio positivo per il Gissi che non commette passi falsi contro l’inseguitrice San Buono, vincendo 1-0 in trasferta. Per il Carunchio arriva un’altra sconfitta in casa del Mario Tano, quest’ultimo si è imposto per 4-1. Quasi inutile la rete di F. Turdò tra le fila del Carunchio. La notizia del weekend riguarda la sconfitta in trasferta della capolista G.S. Montalfano contro il Villa Scorciosa per 1-0. I padroni di casa sono riusciti a passare in vantaggio all’ultimo minuto del primo tempo, in una partita con poche emozioni e che sembrava dovesse essere destinata allo 0-0, ma alla fine così non è stato. Nella ripresa nessuna occasione degna di nota. Un piccolo incidente di percorso per i ragazzi di mister Liberatore. Importante vittoria per l'Odorisiana Calcio per 4 a 2 sul Castelfrentano. A segno per i bianco verdi Gentile (al 5' del primo tempo e al 48' del secondo), Vitelli( al 41') Di Giacomo(su rigore al 46' 2t), mentre i lancianesi sono andati a segno con Mancini(23' 1t) e Campitellli (34'1t).Di seguito tutti i risultati della diciassettesima giornata. Clamorosa vittoria dello Sporting San Salvo sul Palombaro. In casa i sansalvesi si sono imposti 2-1 grazie alla rete di Labio prima e Costantini poi. A poco è servito il gol all'ottantesimo degli ospiti con Fonseca.

Tutti i risultati della diciassettesima giornata di Seconda categoria

Mario Tano-Carunchio 2000 4-1

Mario Turdo-Piazzano 2-2

Odorisiana Calcio-Castelfrentano 4-2

Real Montalfano-Fossacesia 90 3-1

Real Porta Palazzo-New Archi Perano 0-1

San Buono Calcio-Gissi 0-1

Villa Scorciosa-G.S. Montalfano 1-0



Infine, in Terza categoria, il Vasto Calcio conquista i tre punti battendo per 2-0 la compagine del Pollutri, grazie alla rete di Massari al 50’ e di Di Francesco al 70’. Partita ricca di gol quella tra il Real Liscia e lo Sporting Vasto, terminata 3-3. Nel primo tempo la doppietta di Marchione porta avanti per 2-0 i casalinghi. Nella ripresa lo Sporting accorcia le distanze (2-1) ma poi Marchione, non contento, si rifà vivo realizzando il suo terzo gol del match (3-1). Quando la partita sembra volgere al termine, l'arbitro fischia un rigore a favore degli espoti con la conseguente espulsione di Abramo Valentini. Dal dischetto lo Sporting realizza il 3 a 2. Quando mancano pochi minuti alla fine, i vastesi riescono ad agguantare il pareggio tra le proteste dei padroni di casa per una punizione battuta forse in maniera irregolare, mentre l'arbitro stava ammunendo un giocatore. Proprio nel finale viene espulso il capitano del Real Liscia Nicola Valentini per proteste, mentre arriva il triplice fischio dell'arbitro che manda le due squadre a farsi una doccia calda. Più che calda, la doccia è fredda per i padroni di casa, privati dei tre punti e che alla fine si devono accontentare di un pareggio. Pareggiano 3-3 anche il Guilmi e la Virtus Tufillo, mentre vince e di non poco la Sangiovannese (5-1 in casa sul Lentella), così come la capolista del Real Carpineto Sinello (1-3 sulla Dinamo Roccaspinalveti). Nella sfida delle 17:30 tra il Real Cupello ed il Casalanguida, sono gli ospiti a festeggiare al termine dei novanta minuti, avendo battuto per 3 a 2 i padroni di casa.

Tutti i risultati della sedicesima giornata di Terza categoria

Dinamo Roccaspinalveti-Real Carpineto Sinello 1-3

Guilmi-Virtus Tufillo 3-3

Pollutri Calcio-Vasto Calcio 0-2

Real Cupello-Casalanguida 2-3

Real Liscia-Sporting Vasto 3-3

Sangiovannese-Lentella 5-1