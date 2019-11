È stata rimandata a martedì 17 febbraio la festa di Carnevale prevista per oggi pomeriggio a Furci. Nel corso del pomeriggio sarebbe stata realizzata anche la cicerchiata da record, ormai appuntamento fisso del Carnevale furcese. Ma la prematura scomparsa di Angelo Di Nardo, 51enne del paese, ha indotto i responsabili delle associazioni organizzatrici della festa a rinviare tutto per "essere solidali e vicini a chi sta vivendo in momento di dolore".

La festa di Carnevale, con la realizzazione della cicerchiata da recors, si terrà martedì 17 alle 16 nella palestra comunale.