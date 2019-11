Troppo forte la Nuova Aquila Palermo per una BCC Vasto Basket che regge metà partita ma poi subiscono l’accelerazione degli ospiti che vanno a vincere la partita. Al PalaBCC finisce 82-61per i siciliani che si mantengono al secondo posto in classifica mentre per i biancorossi un'altra sconfitta maturata nel terzo quarto, con appena 9 punti messi a segno, che alla fine condiziona l'esito finale del match.

La cronaca. In avvio di partita la BCC Vasto Basket si mostra piuttosto timorosa e il Palermo ne approfitta per andare avanti grazie ad un Cozzoli implacabile dalla lunga distanza. Nei primi 5 minuti l’unico canestro vastese lo mette a segno Di Tizio (il momentaneo 2-2) prima che la Nuova Aquila allunghi sul +12 (2-14). E’ ancora Di Tizio ad interrompere il monologo ospite e dare il via alla rimonta dei biancorossi che riescono a rifarsi sotto fino al 13-19 con cui si chiude il quarto. Nel secondo periodo la BCC Vasto Basket cerca di rientrare in partita ma è sempre troppo imprecisa sottocanestro. Durini, con un tripla (22-26) prova a ricucire ma il palermitani sono sempre pronti a ribattere. Nella seconda parte di quarto Di Salvatore prova a risparmiare Lagioia e Mirone per la seconda parte di gara, il Palermo mostra una certa tranquillità ma la BCC Vasto Basket non vuole perdere contatto. Negli ultimi secondi è proprio Lagioia, tornato sul parquet, a piazzare un difficile tiro da 3 e segnare il 34-37 con cui si va negli spogliatoi.

Si torna sul parquet e ci vogliono 3 minuti al Palermo per riportare l’inerzia del match dalla sua parte. Quattro attacchi che valgono altrettanti canestri senza che sul successivo ribaltamento di fronte i biancorossi riescano a fare altrettanto. E così dal -3 si passa al -12 che costringe Di Salvatore a chiamare timeout per riordinare le idee ai suoi. La Nuova Aquila non si ferma e continua ad incrementare il suo bottino. Dall’altra parte i biancorossi trovano i primi punti solo dopo 5 minuti dalla lunetta (Lagioia fa 2 su 2). Ma gli ospiti sono ben altra cosa, segnano e conquistano rimbalzi in attacco e difesa che, alla fine del quarto, hanno permesso ai padroni di casa di mettere a segno appena 9 punti. Il terzo quarto finisce 43-64 con la Nuova Aquila Palermo che si avvia a grandi falcate verso la vittoria. Ultimi dieci giri di lancette che si aprono ancora con un canestro ospite. Lagioia prova a scuotere la squadra con una tripla (47-68), ma il vantaggio dei siciliani resta oltre i 20 punti. La partita va avanti così, con qualche sussulto dei biancorossi che però non è utile a rimettere in piedi la partita. Finisce 61-82 con i siciliani che riescono a rifarsi della sconfitta subita domenica scorsa e i biancorossi che restano a quota 12 punti in classifica.

BCC Vasto Basket – Nuova Aquila Palermo 61-82

BCC Vasto Basket: Dipierro 2, Antonini 4, Di Tizio 9, Ierbs 0, Durini 9, Menna 0, Martelli 3, Cordici 7, Lagioia 18, Mirone 9. Coach: Di Salvatore

Nuova Aquila Palermo: Cozzoli 21, Antonelli 10, Gottini 7, Tagliareni 3, Merletto 14, Di Emidio 4, Rizzitiello , Giovannatto 7, Dragna 2, Caronna 0. Coach: Marletta