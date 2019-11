Una vittoria ‘importantissima’ quella messa a segno ieri pomeriggio dai ragazzi dell’All Games San Salvo. Nella sfida delle 15:00 contro il Civitella, i bianco blu sono riusciti ad imporsi per 3-1 giocando una grande partita contro una delle migliori formazioni del girone. Nella prima frazione di gioco Bonsignore per gli ospiti al decimo sblocca il risultato, segnando e portando avanti i suoi (0-1). Quella del giocatore del Civitella sarà l’unica rete del primo atto del match. Dopo la pausa negli spogliatoi, i sansalvesi rientrano in campo con un altro spirito, più motivati e lo si vede da subito. A siglare il pareggio è Lanza, tra la gioia dei tanti giunti alla palestra di via Verdi. A realizzare la rete del vantaggio casalingo, invece, è Perazzoli (2-1), mentre Della Penna salva i suoi in più di un’occasione dal rischio pareggio. Gli ospiti si giocano così la carta del portiere in movimento, ma a giovarsene sono i ragazzi di mister Lanza che con Di Bello centrano la rete del definitivo 3-1. Espulso Bonsignore ed ammoniti Dell’Orso e Perazzoli per i locali. Una buona prestazione di gruppo per l’All Games davanti ad un’ottima cornice di pubblico. Una vittoria che allontana lo spettro dei playout, anche se Di Ghionno e compagni dovranno continuare così e centrare altri risultati utili per garantirsi la permanenza in questa categoria.